Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri

Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Çorum'daki ana okulu öğrencileri Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki hayvan barınağı ve evcil hayvan parkını gezdi. Buradaki kedi ve köpeklerin yanı sıra diğer evcil hayvanlarla oynayan çocuklara Belediye Başkanı Zeki Gül de eşlik etti.

İnsan olabilmenin en önemli koşullarından birisinin doğayı ve içindeki canlıları korumak olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, hayvanların doğanın parçası ve zenginliği olduğunu söyledi. Hayvanların yaratılanların en şereflisi olan insana emanet olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, her insanın kendinden başka diğer canlılara karşı sorumluluğunun olduğuna vurgu yaptı. Hayvan sevgisinin önemli olduğunu, insanlarda yardımlaşma duygusunu geliştirmesinden tabiatı sevmeye kadar birçok değeri insana kazandırdığını ifade eden Başkan Gül, hayvanların insanlar gibi var olma ve saygı görme hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Çorum'u “Hayvan Dostu” bir kent hüviyetine kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Gül, “Doğayı ve içerisinde barınan tüm hayvanları korumak hepimizin görevi. Ayrıca unutulmamalıdır ki hayvan sevgisi; insandaki merhamet, yardımlaşma ve iyilikseverlik gibi duyguları geliştiren özel duygular. Hayvansever dernekleriyle, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şehrimizde hayvansever sayısının arttırılması, bu konuda duyarlılığın arttırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü özelde insan ve hayvan sağlığını korumak, genelde ise toplum ve çevre sağlığını korumak gibi hayati görevleri üstlenen bir birimimiz. İl sınırlarımız içerisinde başıboş hayvanların toplanmasından aşılanmasına, sahiplendirme çalışmalarından tedavilerine kadar önemli görevleri icra ediyor. Hayvan hastalıkları ile mücadele sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, nakil olacak hayvanların sağlık raporlarının düzenlenmesi, canlı hayvan satış yerlerinin denetlenmesi, bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gibi hizmetler de müdürlüğümüzün önemli sorumlulukları arasında” dedi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Pazarı, Mezbaha, Binicilik Tesisi, Sıklık Tabiat Parkında Fauna alanı, Hayvan Barınağı ve Hayvan barınağımızın yanına yaptığımız Hayvanat Bahçesi'nin yer aldığını anlatan Gül, “Hayvan Barınağımızda evde bakımı yasak olan hayvanlar, kediler, sokak hayvanları için bir yaşam alanı oluşturduk. Hayvan barınağımızda bulunan ve bizlere emanet olan canlıları aşırı sıcaklardan ve aşırı soğuklardan korumak amacıyla klimalı konteynırlar inşa ettik. Bahabey Çamlığında hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tıpkı bir hastane gibi 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Haftanın 7 günü 24 saat burada hizmet veriliyor. Sorumluluklarımız arasında olan; sokak hayvanlarının bakımı, cerrahi müdahaleleri, hasta hayvanların tedavileri, aşılama işlemleri, kayıt altına alma işlemleri, sahiplendirme çalışmaları, hayvanlardan insana bulaşan hastalıklara karşı tedbir alma gibi tüm hizmetleri en iyi şekilde veriyoruz. Önemsediğimiz hizmetlerin başında sahiplendirme hizmetlerimiz geliyor. Bu konuda da gayet güzel çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılı içerisinde 103 hayvanı sahiplendirdik. Onlara yeni yuva temin ettik. Onların da bakımını, takibini yapıyoruz. Yine 2018 yılı içerisinde bulunduğumuz aya kadar, Müdürlüğümüzde 1489 hayvan tedavi edildi. Ayrıca hasta olan 896 yaban hayvanı da tedavi edilerek tekrardan doğal yaşamına bırakıldı” diye konuştu.

Veteriner işleri Müdürlüğü'nde ayrıca evcil hayvan parkının bulunduğunu anlatan Başkan Gül, “Özellikle hafta sonları ailelerimiz çocuklarıyla birlikte buraya ziyarete geliyorlar. Burada hayvanlar için, doğal ortama benzer bir ortam oluşturduk. Çocuklar hayvanlara dokunuyor, sevme imkanı buluyor. Dolayısıyla Hayvan Barınağımızın eğitim hizmeti verdiğini de söyleyebiliriz. Parkımızda koyun, keçi, kaz, ördek, karaca, tavşan, güvercin, keklik gibi çok çeşitli hayvanlar bulunuyor. Müdürlüğümüz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hizmet veriyor. Bu kapsamda yaban hayatta yaşayan kartal, akbaba, geyik, kurt, göçmen kuşlar gibi hayvanlardan yaralanan, hastalanan güçten düşmüş, tedaviye muhtaç hayvanların da bakımını tedavisini yapıyoruz. Şu anda bakım evimizde bulunan yavru karacalar var. Sıklık Tabiat Parkı daha önce 50 dönüm iken hayvan sayısının artmasından dolayı ek olarak ayrı bir yere 400 dönümlük bir yaban hayatı fauna alanı yaptık. Hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı göstermesi bizim en büyük temennimiz. Bu konuda her birimizin üstüne nasıl bir sorumluluk düşüyorsa yerine getirmek zorundayız. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmek durumundayız. Hayvana merhameti olmayanın insana merhameti olmaz” dedi.