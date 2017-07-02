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02 Temmuz 2017 12:16

Çorum’da Ebabil kuşu yavrusu bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, bir esnaf tarafından bulunan Ebabil kuşunun yavrusu Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çorum’da Ebabil kuşu yavrusu bulundu

02 Temmuz 2017 12:16

Duyarlı esnaf, uçamayan ve aç olan kuşu besledikten sonra yetkililere teslim etti.


Neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği bilinen esrarengiz kuş Ebabil, bu kez Sungurlu ilçesinde bulundu. İlçede esnaflık yapan Ramazan Koçaker, iş yerinde çalıştığı esnada dükkanın içine giren kuşu fark etti. Yavru kuşu inceleyen esnaf Koçaker, internette yaptığı araştırma sonucunda kuşun Ebabil kuşu olduğunu fark etti. Uçamayan yavru Ebabil kuşunu besleyen Koçaker, daha sonra durumu ilçede görev yapan gazetecilere anlattı.


Uçamayan ve son derece halsiz olduğu görülen kuşun tedavisi için Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Dükkana giren kuşu fark ederek besleyen esnaf Koçaker ise "Daha önce hiç görmediğim bir cins olan kuşun internette yaptığım araştırma sonucunda Ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Daha sonra gerekli yerlere haber verdim. Şaşkınım" ifadelerini kullandı.




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