Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 18:55

Çorum’da ekili arazide yangın

Çorum’un Sungurlu ilçene bağlı Mahmatlı ve Tuğcu köyünde yangın çıktı.

Çorum’da ekili arazide yangın

06 Temmuz 2017 18:55

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye sıçrayan alevler, ekili buğdayları küle çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’ya bağlı Mahmatlı ve Tuğcu köylerindeki buğday tarlalarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.


Yangının devam ettiği dakikalarda olay yerine giden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yangın hakkında bilgi aldı ve arazi sahiplerini teselli etmeye çalıştı.


Jandarmanın yangın ile ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!