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25 Haziran 2018 00:54

Çorum’da Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki başarısı Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Çorum’da Erdoğan coşkusu

25 Haziran 2018 00:54


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla AK Partililer, Hürriyet meydanına akın etti. Binlerce kişi ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutladılar. Zaman zaman kutlamalara katılan binlerce kişi Rabia işareti yaptılar.


Hürriyet meydanına gelen AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar meydanı dolduran vatandaşlara seslenerek, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.


Çorumlular araç konvoylarıyla da caddelerde tur atarken, kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.




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