Çorum’da eski hükümlü iş yeri sahibi oldu

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleriyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği, İŞKUR İl Müdürlüğünün katkıları ile köfteci dükkanı açan eski hükümlü M.A’yı iş yerinde ziyaret etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Koruma Kurulu Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ceza infaz sisteminin amaçlarından birisinin de herhangi bir sebeple ceza infaz kurumuna düşmüş, hürriyetinden belli bir süre mahrum kalmış kişilerin cezalarının infazından sonraki hayatlarında topluma faydalı birer birey olarak hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda eski hükümlü M.A.’nın ceza infaz kurumunda kaldıktan ve denetimli serbestlik kapsamında infazına başlandıktan sonra iş yeri açmak amacıyla Koruma Kurulu Başkanlığına müracaat ettiğini belirten Başsavcı Yurdagül, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile köfteci dükkanının projesinin hazırlandığını hatırlattı.

İş yerinin finansmanının 3/2’lik bölümünün İŞKUR İl Müdürlüğü, diğer bölümünün hükümlünün kendisi tarafından karşılanarak açıldığını anlatan Yurdagül, "Bizler de kendisine moral vermek ve destek olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Hükümlümüz aynı zamanda cezasının ikinci bölümünü kamuya yararlı bir işte çalışarak geçiriyor. İş yerinden arta kalan süresinde bir kamu kurumunun lokalinde benzer bir işi yaparak tamamlıyor. Kendisine bundan sonraki yaşamında hürriyetinin kısıtlanmadığı ailesinin geçimini helal rızkla sağladığı bir hayat diliyoruz" dedi.

"Bize başvuru yapan herkese cevap verecek potansiyelimiz var"

2016 yılında toplam değeri 86 bin liralık 3 projenin hayata geçirildiğini kaydeden Yurdagül, "Bu yıl kabul edilen 3 projemiz var. 2 projenin hazırlanma çalışmaları devam ediyor. Projeleri yaparken İŞKUR ve kamu kurumlarıyla irtibat halinde oluyoruz. İş yeri açma talepleri dışında bireysel işe talepleri olan eski hükümlüleri ya İŞKUR aracılığıyla ya da kurulumuzun üyelerinin katkılarıyla bir işe mutlaka yerleştiriyoruz. Bugüne kadar Koruma Kurulu Başkanlığı’na yapılan hiçbir müracaatı boş çevirmedik. Burada amacımız hükümlüleri hem bireysel olarak rahatlatmak hem de yeniden suç işlemelerine neden olacak ekonomik ve sosyal şartları ortadan kaldırmak. Bize başvuru yapan herkese cevap verecek potansiyelimiz var. Devletimiz bu konuda kurumlarıyla güçlü bir yapıya sahip. Şuana kadar hiçbir talebi reddetmedik. Bunun dışında meslek edindirme projeleri de yapıyoruz. Eski hükümlüleri müracaata davet ediyorum. Bugüne kadar hiçbir müracaatı reddetmedik. Her müracaata cevap verdik. Sosyal problemleri olanlara da sorunlarını çözmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Eski hükümlü M.A. ise iş yeri açmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.

Ziyarette Müftü Ahmet Akın, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, Baro Başkanı Altan Akpınar hazır bulundu.