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23 Aralık 2016 17:22

Çorum’da Gazi ve İnönü caddelerine park yasağı getirildi

Çorum’da Gazi ve İnönü caddelerine park yasağı getirildi

23 Aralık 2016 17:22

Çorum’da İl trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda Gazi ve İnönü caddelerine park yasağı getirildi.
Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, il merkezinde Gazi ve İnönü caddeleri üzerinde artan trafik yoğunluğu ve bunun sonucunda gerçekleşen trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla Çorum Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda İl Trafik Komisyonu toplantısında İnönü Caddesinin Anitta Otel kavşağından itibaren Saat Kulesi meydanına kadar olan kesiminin her iki yönü ile Gazi Caddesinin Saat Kulesi meydanından itibaren Stadyum Kavşağına kadar olan kesimin her iki yönünde her gün 08:00-20:00 saatleri arasında park yasağı getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu caddeler üzerinde kısa süreli işlerini görebilmesi amacıyla karayolunun gidişe ayrılmış en sağ şeridi üzerinde dörtlü flaşör lambalarını yakmak suretiyle anılan saatler arasında azami 10 dakika süreli duraklama yapabilmelerine karar verildiği ifade edildi.
Açıklama da, şunlara yer verildi; Alınan karar doğrultusunda Gazi ve İnönü Caddelerinin Stadyum Kavşağı ile Anitta Otel Kavşağı arasında kalan her iki kesimi üzerinde “Park yasağı tabesalı ”ve altında yer alan“08.00-20.00 arası azami duraklama 10 dakika flaşörlerinizi yakınız” şeklinde yasaklama ve bilgilendirme uyarı levhalarının monte edilmesi çalışmaları Çorum Belediye Başkanlığınca devam etmekte olup, montaj işlemlerini takiben belirtilen caddelerimizde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince denetim faaliyetlerine başlanacaktır. Söz konusu caddeleri kullanan vatandaşlarımızın trafik işaret levhaları ve denetim yapan trafik görevlilerinin ikazlarına uygun hareket etmeleri halinde trafikte yaşanan sıkışıklığın önlenebileceği ve araç sürücülerinin cezai müeyyideye maruz kalmayacakları, bunun aksine hareket etmeleri halinde ise cezai müeyyidenin yanı sıra araçlarının çekici marifetiyle otoparka çekilerek trafikten men edileceği hususunu göz önünde bulundurmaları, araçlarını cadde üzerinde uzun sürelipark etmek isteyen vatandaşlarımızın uygun otopark/park alanlarını tercih etmelerinin yararlarına olacağı değerlendirilmektedir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına katkıda bulunan siz değerli vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur”



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