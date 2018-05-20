Çorum’da geleneksel mahalle iftarları Buharaevler’den başladı

Belediye Başkanı Zeki Gül, bir ve beraber iftar yaparken, zalimin zulmü altında ezilen başta Filistin’deki Müslümanlar olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların unutulmaması için çağrıda bulunarak, “Hiçbir şey yapamıyorsak bile kalbimizle buğz edelim. Ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde, herhangi bir sıkıntı olmadan oruçlarımızı tutuyoruz, iftarlarımızı açıyoruz. Bu çok büyük bir nimet ve bunun için de Allah’a şükredelim” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ise, Çorumlularla aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bu mübarek günde de Filistinli kardeşlerimizin bombalar altında kaldığı günlerde dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zulme karşı sesini yükseltti. Filistin başta olmak üzere Müslüman dünyasının, Ramazanı en güzel şekilde geçirmeleri için dünyaya bir liderlik örneği daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı destekle, milletimizin hayır duasıyla, İnşallah bundan sonraki süreçte de dünya Müslümanlarının sesi olmaya devam edecektir. Siz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunuz sürece dünya Müslümanlarının boynu eğik gezmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin halkına zulmettiğinin altını çizen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, da, “Bizler sonuna kadar Filistin halkının arkasında olacağız. Bütün dünya sussa da biz susmayacağız. Allah Müslümanlarla beraberdir. İsrail ve Amerika şunu çok iyi bilmelidir. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar her şey bitecek. Bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah’ın azabından kurtulamayacaklar. Onlar bunu bilmiyorlar. Sonunda Filistin halkı İsrail’in olduğu topraklara hükmedecektir” diye konuştu.