Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:26

Çorum’da gelin-damat sandık başına giderek oy kullandı

Çorum’da nikahı referandum gününe denk gelen Sümayra Balcı ve Alp Doğan Boduç, nikah törenleri öncesi okula gelerek oyunu kullandı.

Çorum’da gelin-damat sandık başına giderek oy kullandı

16 Nisan 2017 12:26


Cumhuriyet Okulunda bulunan 1358 nolu sandık iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat Alp Doğan Boduç, eşi Sümeyra Balcı’yı sabah saatlerinde baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü. Evlilik kararını çok önceden aldıklarını dile getiren damat Alp Doğan Boduç, “Dügün törenini Türkiye’nin yeni bir geleceğinin olacağı günü seçtik özellikle. Gelecekte de bir alenin kurulmasına vesile olacak. Allah’ın izniyle de ilk adımı atmış oluyoruz. Oyumuzu kullandık. Sabah evet dedik, akşamda ikinci defa evet diyeceğiz. Allah’ın izniyle güzel bir gelecek yaşamayı diliyoruz” dedi.


Gelin Rümeysa Balcı Boduç ise vatanı ve milleti için evet demeye geldiğini belirterek, “İyi bir geleceğimiz olmasını istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla evet diyoruz. Bugün ilk eveti söyledim. Akşam’da ikinci eveti söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Yağmurlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:05
  • Güneş :05:53
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:35
  • Akşam :19:28
  • Yatsı :21:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!