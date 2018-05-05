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05 Mayıs 2018 06:20

Çorum’da gizemli kız nöbeti sürüyor

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için Ulu Mezarlık’ta nöbet tutmaya devam ediyor.

Çorum’da gizemli kız nöbeti sürüyor

05 Mayıs 2018 06:20


Gizemli kızın bulunması için yapılan çalışmalardan yine sonuç çıkmazken gencinden yaşlısına her yaş grubundan insan Ulu Mezarlık’ta akşam saatlerinden itibaren toplanmaya devam ediyor. Gece mezarlığa girişlerin yasak olması ve görevlilerin uyarılarına rağmen vatandaşlar sabaha kadar mezarlık içerinde gizemli kızı bulmak için el feneriyle arama yapıyor.


Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.’nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.




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