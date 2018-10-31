Çorum'da güreş takımlarına 50 bin liralık destek

Çorum Belediye ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen As Başkanı Zeki Gül'den Çorumlu güreşçilere destek geldi.

Başkan Zeki Gül'ün katkılarıyla Çorum'da faaliyetlerine devam eden 4 güreş takımında yer alan 104 sporcuya toplam 50 bin liralık malzeme dağıtıldı.

Mevlana Spor Salonu'nda spor yapan güreşçilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Zeki Gül, geçtiğimiz günlerde Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Fatih Erdin'le de bir süre sohbet etti.

Başkan Gül, Erdin'in diğer güreşçilere de örnek olması gerektiğini ve daha büyük başarılar beklediklerini belirtti. Malzeme dağıtım töreninin ardından Gül, teakwondo ve masa tenisi takımlarını da ziyaret etti.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Zeki Gül, sporcuların aileleri ile de sohbet ederek çocuklarını spora teşvik ettikleri için teşekkür etti.

Malzeme dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke ve kulüplerin temsilcileri katıldı.