Çorum'da halk ekmeğine zam yapılmayacak

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte belediye ait Beltaş A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu. Ekmek Fabrikasını açmalarındaki amacın asla fırıncılarla rekabete girmek veya fırıncı esnafına bir alternatif oluşturmak olmadığının altını çizen Başkan Gül, amaçlarının şehirdeki ekmek fiyatlarını dengelemek olduğuna dikkat çekti.

Ekmeğin milletin baş tacı olduğunu kaydeden Gül, "Biz millet olarak ekmeğe özel bir anlam izafe ederiz. Ekmek bizim için kutsaldır. Tabii bu kutsiyetine uygun bir şekilde, son derecek nezih şartlarda ekmeğin üretilmesi gerekiyor. Biz de fırıncılarımız için örnek bir üretim sergilemek amacıyla Halk Ekmek Fabrikamızı hizmete açtık. Fırıncı esnafımızı üzmek gibi bir niyetimiz yok. Yalnız şuna da dikkat ederiz. Hiç kimseye de vatandaşımıza son ekonomik şartları bahane ederek pahalı etmek yedirmeyiz. Biz ekmeğe zam yapmayacağız. Aklınıza şu gelebilir belediye zarar da etse sübvanse eder. Zarar da etmiyoruz belli bir miktarda fahiş bir oran olmasa da kar ediyoruz. Hem kar ediyoruz, hem ekmek üretiyoruz. Fırıncı arkadaşlarımıza zarar vermemek adına, zor duruma düşürmemek için 20 bin ekmek üretimi yapıyoruz. Üretimimizi 20 bin ekmekle sınırlı tutuyoruz. Tabii olağanüstü durumlarda, bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığı takdirde; Halk Ekmek Fabrikamız 75 bin ekmek üretme kapasitesine sahip” dedi.

"Çorumluların bu sosyal hizmetlerimizden gayet memnun olduğunu biliyoruz" diyen Başkan Gül, "Onlar memnuniyetini bizlere ilettikçe biz de seviniyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız ekmek fiyatlarındaki artış ve un fiyatlarına ilişkin, 'Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyiz' demişti. Biz de aynı şekilde bakanımızın dediği gibi hemşehrilerimize uygun fiyat ve kalitede ekmek üretmeye devam edeceğiz. Valiliğimize bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın ihtiyacı olan ekmeği de Halk Ekmek olarak biz karşılıyoruz. Vakfımıza günlük ortalama 3 bin ekmek üretiyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza manyetik kartlar verdik. Bu kartlar aracılığı ile halkımız günlük kendilerine belirlenen miktarda ekmek alabiliyorlar. Gıda Bankamızdan gıda yardımı alan kardeşlerimiz de aynı şekilde ihtiyacı ekmek olan ekmeği büfelerden temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Özellikle Çölyak hastası ve yakınlarının glutensiz ekmek üretimiyle sürekli kendilerinden talepte bulunduğunu kaydeden Gül, "Biz de onların taleplerini dikkate aldık. Özenle bir araştırma yaptık. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyacı olan un ve ekmeği halk ekmek fabrikamızda üretebilmek için çalıştık. Fakat üretim maliyetleri ve ham madde sıkıntısı nedeniyle şimdilik hayata geçiremedik. Çölyak hastası hemşehrilerimizin un ve ekmek sorununu çözebilmek için büyükşehir belediyeleriyle görüşmeler yaptık. Görüşmeler neticesinde İstanbul Halk Ekmek Fabrikası ile anlaştık. Çölyak hastaları için haftalık taze ekmek ve unu bazı büfelerimizde satışa sunduk. Bu satıştan herhangi bir kar gözetmiyoruz. Maliyetinden daha aşağı bir fiyata Çölyak hastalarının yiyeceği ekmeği temin ediyoruz. Kardeşlerimiz de bu çalışmamızdan dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar” şeklinde konuştu.