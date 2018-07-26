Çorum’da halk otobüsleri daha sıkı denetlenecek

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ekipler gün içerisinde halk otobüslerine binerek otobüsleri denetleyecek ve otobüsler hakkında olumlu veya olumsuz notları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a iletecek.

Şoförler tarafından tanınamayacak olan ekipler, vatandaş gibi otobüse binerek şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarının yanı sıra yolcuların şikâyet ettiği durumlarla ilgili gerekli birimlere bilgi verecekler.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, amaçlarının vatandaşlara ulaşımla ilgili kaliteli hizmet vermek olduğunu, bunun yolunun da denetimden geçtiğini vurguladı.

Başkan Gül “ Geçtiğimiz günlerde halk otobüslerimizden bir tanesine bizzat binerek vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Sohbetimiz sırasında vatandaşlarımızdan gelen takdirlerin yanı sıra elbette bazı şikayetlerde oldu. Bu şikayetlerin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına bir takım tedbirler aldık. Elbette ki vatandaşlarımızdan belediyemize bizzat gelen şikayetleri önemsiyoruz. Biz de bu şikayetler çerçevesinde belediyemiz içerisinde bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu arkadaşlarımız gün içerisinde otobüslere vatandaş gibi binerek yolculuk yapacak ve şoförün tavır davranışlarından araç kullanımına, klimaların çalıştırıp çalıştırılmadığına kadar birçok şeyi bir nevi denetleyecek. Oluşturacağı raporu da bizlere verecek. Bizler de bu raporlar çerçevesinde gereken cezai uygulamaları anında uygulayacağız. Şoförlerimizin cezai uygulamaları maruz kalmamaları için daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum” dedi.