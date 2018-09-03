Çorum’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Stantlarda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, diyabet ve nefes ölçümleri yapılırken, tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinin “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlandığını hatırlatarak, amaçlarının halk sağlğının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları görünür kılmak olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün birinci basamakta çalışan bin 91 personeliyle sağlık hizmeti verdiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Sobacı, “”Çorum’da birinci basamak sağlık hizmeti veren iki tane Kanser erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, iki tane Sağlıklı Hayat Merkezi, 5 ilçe hastanesi, bir adet Yabancı Uyruklular Polikliniği, 47 sağlık evimiz aktif olarak çalışmaktadır. Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM’lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. 75 aile sağlığı merkezinde 184 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir” dedi.