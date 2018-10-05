Çorum'da hayvan pazarı 8 Ekim'de açılacak

Çorum'un canlı hayvan ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, yeni hayvan pazarımızdan esnafımızda, hemşehrilerimizde çok memnun. İçerisinde satım yapılacak alanlar, kesim alanları, idari alanlar, banka, hayvan pazarı ve mezbaha atık sularının arıtılacağı arıtma tesisi, sosyal alanlar var. Yeni hayvan pazarımız canlı hayvan ticaretinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm imkanlara sahip bir kompleks şeklinde konuştu.

'Hayvan pazarı saat 08.00'de açılacak'

Ahmet Yabacıoğlu, “Türkiye de görülen şarbon ve şap hastalıklarının artmasından dolayı şehrimizde hastalığa karşı önlem almak amacıyla Hayvan pazarımızı 4 Eylül'den itibaren kapatmıştık. 8 Ekim'de Hayvan pazarımızı tekrar hizmet vermeye başlayacak. Hayvan pazarımıza gece saatlerinde giriş yapmak isteyen esnafımızın erken saatlerde gelmesi Çorum-İskilip yolunun kapanmasına ve trafik kazalarının oluşmasına neden olmakta ve telafi edilemeyecek zararların oluşmasına meydan vermekte idi. Hava aydınlanmadan giriş yapılması halinde satış için getirilen hayvanların sağlık kontrolünün yapılmasıyla da ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Ayrıca hırsızlık ve sahte para sorunları ile karşı karşıya kalıyorduk. Hem bu sorunların ortadan kalkması hem de şehrimizdeki hayvan ticaretinin daha uygun şartlarda yapılması için Hayvan Pazarımızın saat 08.00'den itibaren açılmasına karar verdik. Artık pazarımız bu saate açılacak. Daha öncesinden giriş yapılamayacak. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için giriş saatlerinin göz önünde bulundurarak gelmelerini rica ediyoruz” dedi.