Çorum’da huzur operasyonu

İl genelinde 5 ayrı uygulama noktasındaki denetimlerde asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, şubelerinden toplam 16 ekip 181 polis görev aldı.

Denetimlerde 28 işyeri denetlenirken, 752 kişinin GBT’si sorgulandı. 6 aranan şahısın yakalandığı uygulamada 7 kişiye de çeşitli suçlardan idari işlem yapıldı. 207 aracın kontrol edildiği uygulama da, 17 araca 11 bin 954 lira para cezası uygulanırken, 2 araçta trafikten men edildi. Aramalarda ayrıca 2 adet bıçak ve 1 adet kuru sıkı olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi.