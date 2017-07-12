Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:51

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

12 Temmuz 2017 14:51


Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. (73) yönetimindeki otomobil ile A.G. (33) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüleri ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.U.’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!