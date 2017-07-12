Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. (73) yönetimindeki otomobil ile A.G. (33) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüleri ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.U.’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.