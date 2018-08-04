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04 Ağustos 2018 09:18

Çorum’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Çorum’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

04 Ağustos 2018 09:18


Kaza, Beygircioğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolunda Kargı’dan Tosya’ya seyir halinde olan Serkan Yanal yönetimindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada her iki otobüste bulanan yolculardan 13’ü yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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