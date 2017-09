Çorum’da ilk ders zili çaldı

İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından İsmail Kakaç İlkokulu’nda kutlama programına geçildi.

İl Milli Eğitim Müdür Seyit Ali Büyük, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılına girerken öğrencilerimizin heyecanları gözlerinden okuyor. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, sağlıklı kararlar alabilen, çevreyi ve doğayı koruyan bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedeflerimizdendir. Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller kendileri ve gelecekleri açısından çok önemlidir. Bu kapsamda müdürlük olarak eğitimde kaliteyi artırmak için çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. Bugüne kadar eğitimin her kademesinde eğitimin kalitesini yükselterek ilimizi ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret içerisindeyiz. Bakanlığımızın, Valimizin önderliğinde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde okullarımız artık daha güvenli. Her türlü tedbir alınmış, güvenlik kameraları, emniyet tedbirlileri ve planlamaları yapılmıştır. Bugün bizler cesur şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz sayesinde birlik ve beraberlik içerisinde buradayız. Birlik ve beraberlik ülkemizin büyük gücüdür. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Türkiye’de bir daha 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların yaşanmaması için gelecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi. 2023 yolunda, 2051 yolunda, 2071 yolunda vatanını seven, bayrağını seven, milletini seven devletçi ve milliyetçi gençler yetiştirmek zorunda olduğumuzu dile getiren Ceylan, bu yolda da beraber yürüyeceklerini ifade etti.

AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Çorum’da tekli eğitime geçileceğini ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılında Aybüke ve Necmettin öğretmenin olmaması nedeniyle hüzünlü olduklarını dile getiren Milletvekili Uslu, “Bilesiniz ki, eğitimi istemeyenler, aydınlıktan yarasa gibi gözleri kamaşanlar eğitim ordumuza yönelik saldırılarını sürdürüyorlar. Ne yazık ki, öğretmenlerimizi daha genç yaşta hayattan kopartıyorlar. Şehit edilen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl heyecanları sevincimizi artırıyor. Hükümetimizin politikalarıyla, işadamlarımızın sosyal sorumluluğuyla Çorum 2018-2019 eğitim yılında çiftli eğitimden artık tekli eğitime geçmiş olacaktır. Okul sayımız, öğretmen, öğrenci sayımız artıyor. Buna paralel olarak da bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak için tekli eğitime suretiyle daha nitelikli insan yetiştirmek konusunda elbette çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Eğer bir medeniyet iddiamız varsa, medeniyeti kuracak nesilleri bu okullarda yetiştiriyoruz. Bu okulların önemi bu nedenle büyüktür” ifadelerini kullandı.

Tören hayırsever işadamı İsmail Kakaç’a teşekkür plaketi verilmesi ve sınıfların ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.