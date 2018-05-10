Çorum’da kavşaklara ledli trafik lambası konuluyor

Kent merkezinde yaya ve araç güvenliğini arttırmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yeni nesil ledli alüminyum sinyalizasyon çalışması ile birlikte ışık ihlalleri önlenecek ve özellikle kör nokta oluşturan yerlerde sürücülere büyük kolaylık sağlayacak dedi.

Söz konusu uygulama ile trafik ışıklarında bulunan sinyal lambalarıyla sinyal lambalarının bağlı bulunduğu direklerdeki aynı renkli ledli lambalar birlikte yanacağını ifade eden Turan Candan, "Bu sistem sayesinde trafik lambalarının ne renk yandığı sürücüler tarafından çok uzun mesafelerden bile görülebilecek. Çalışmanın sürücüler tarafından da büyük beğeni aldığını görünce sinyalizasyon çalışmasının ilk etapta valilik önündeki kavşakta hayata geçirdik. Bu konum itibariyle Kent Meydanının cazibesinin artması açısından da başarılı bir çalışma oldu. Maliyeti 200 bin TL olan yeni nesil Led’li alüminyum sinyalizasyon çalışması daha sonra Akşemseddin kavşağında uygulayacağız” şeklinde konuştu.