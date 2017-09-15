Çorum’da kavun pekmezi yapıldı

Sungurlu’ya bağlı Tokullu köyünde 30 yıldır çiftçilikle uğraşan ve kavun yetiştiren Haydar Uzunkaş, tarlasına meşhur 10 dilim kavunundan ektiğini ama hepsini satamadığı için pekmez yapmaya karar verdiğini söyledi. ‘Üzümden pekmez olur da kavundan niye olmaz’ diyerek eşiyle birlikte kavunun pekmezini yapmaya başladığını belirten Uzunkaş, “Gerçekten çok güzel oldu. Üzüm pekmezi kadar tatlı pekmez oldu” dedi.

Kavunu satarken ucuza sattıklarını ve zarar ettiklerini söyleyen Uzunkaş, “Dış devletten gelen kavun, karpuz 2 lira. Biz burada tonunu 300 liraya satamıyoruz. Zaten toplama parası bile değil. Bu yüzden kavun pekmezine dönmeye karar verdim. Uğraşlar sonunda pekmezimizi yapmayı tamamladık. Üzüm pekmezi tadı gibi rengi de kırmızı. İlçe Tarımdan müdürümüzle birlikte arkadaşlar geldi. Elimizde kalan kavunları değerlendirmek için pekmez fabrikamızı kurmak istiyoruz. İnşallah fabrikamızı kurup yaptığımız pekmezleri fabrikamıza vereceğiz” diye konuştu.

“Kavunları satmakta sıkıntı yaşıyoruz”

Köylerinde yıllık 3 bin dekar 10 dilim kavun ekildiğini belirten Tokullu köyü Muhtarı Ergülü Aşan, köyde yetiştirilen kavunları satmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bu sebeple Haydar Uzunkaş’ın, elde kalan kavuna bir çare olarak kavun pekmezi yapmaya başladığını ve tadının da çok güzel olduğunu belirten Aşan, “Köyümüzde 10 senedir bu 10 dilim kavunu ekmekteyiz. Bu zamana kadar değerlendiremiyorduk. Şimdi de kavunumuzu değerlendirmek için pekmezini yapmaya başladık. İnşallah Türkiye genelinde bu kavun pekmezi tutulur. Müşterisini bulur. İthalat ve ihracat yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çiftçilerimize katma değer sağlamış olacaktır”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdür Vekili Yusuf Şahinbaş, “Pekmez bizim vazgeçilmez bir ürünümüz. Çocuklarımızı pekmezle büyütüyoruz ve pekmezle gelişiyorlar. Bu düşünce ile böyle bir pekmez ürettikleri için değerli çiftçimizi kutluyorum. Bu bölgemizde kavun fazla üretiliyor. Bu fazla ürünlerde çiftçilerimize katma değer sağlamış olacaktır. 10 dilim kavunlarımızı da bu şekilde değerlendirmiş olacağız. İl Tarım Müdürlüğü olarak bizler de bu çiftimize gerekli bütün desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Satılamayan 9 bin ton kavun, kavun pekmezi yapılacak”

“Çayyaka, Kavşut ve Tokullu köylerinde yöreye ve bölgeye uygun 10 dilim kavun yetiştirilmektedir” diyen İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek ise “Yaklaşık 20 bin dekarda kavun ekimi yapılmaktadır. 24 bin ton civarında ürün elde edilmektedir. Bu elde edilen 24 bin tonun yaklaşık 10 bin tonu pazarlandıktan sonra 9 bin tonu yaklaşık geriye kalanları heba olmaktadır. Hayvan yemi olarak ya da dökülmektedir. Biz bunu değerlendirmek amacı ile geri kalan 9 bin ton kavunu, kavun pekmezi olarak yapmayı düşündük. Bu 9 bin ton kavundan yaklaşık bin 800 civarında kavun pekmezi hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 18 milyonluk bir gelir sağlamış olacaktır. Bu gelir de çiftçilerimizin bütçelerine katkı sağlayacaktır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.