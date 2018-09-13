Çorum'da manda ıslahı masaya yatırıldı

Halk Elinde Manda Islahı Projesi kapsamında Çorum' un ev sahipliğinde Amasya ve Tokat'taki birliklerin katılımıyla proje yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, tarım ve hayvancılığın Çorum için önemli olduğunu belirterek, bunların içerisinde manda yetiştiriciliği ve mandadan elde edilen ürünlerin Çorum'da vazgeçilmez bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

Ceylan, “Manda ıslahı konusunda da ilgili sivil toplum kuruluşlarına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği sağlayarak, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi”

Toplantı proje liderleri tarafından yürütülen çalışmalara dair sunumların ardından sona erdi.

Toplantıya Tarım Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Tokat, Amasya ve Çorum Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) konu uzmanları ve proje liderleri katıldı.