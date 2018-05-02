Çorum’da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

Ulu Mezarlık’taki mezar başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için polisin çalışmaları sürüyor.

Son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti.

Dün gece polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamadı. Polis ekipleri genç kızı bulmak adına mezarlıkta bulunan ağaçları dahi kontrol etti.