Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi Fikret Yumurtkan, olayın abartıldığını belirterek, "Bu kadar abartılacak bir şey yok” dedi.

Kızı gördüğü gün akşam 21.00 sıralarında kendisine telefon geldiğini, mezarlıkta ağlama sesi duyulduğu ve bakılması gerektiğinin söylendiğini dile getiren Yumurtkan, "Duvardan baktığımda küçük bir kız çocuğunun ağladığını gördüm. Ben mezarlık görevlisiyim. Vatandaşa, herkese yardımcı olmak istediğim gibi sana da yardımcı olmak istiyorum dedim. Derdin sıkıntın ne dedim. Sonra ayağa kalkarak arkasını döndü. Bize doğru dönünce dedim korkacak bir şey yok. Duvardan atlamaya kalktım. Tam o sırada bu hareketlendi. Ben duvardan atladım, o yürümeye başladı. Ben de gitmeye başladım. 1.60 boylarında uzun saçlı birisi. İleride yol bitiyor. Ağaçlar ve mezarlar sık olduğu için gözden kaybettik. Sonra benimle konuşmadığı için ’Mezarlık görevlisiyim amacım size yardımcı olmak, bir derdin sıkıntın varsa derdim size yardımcı olmak’ yazılı not ile yanına da kağıt kalem bıraktım. O gün yardımcı olmak istedim. Oraya not bıraktım. O abartıldı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar, öğrenciler herkes buraya kağıt bırakıyor. Bu kadar abartılacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.