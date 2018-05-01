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01 Mayıs 2018 15:34

Çorum’da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası

Çorum’da bir mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası polisi harekete geçirdi.

Çorum’da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası

01 Mayıs 2018 15:34


Olay, Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden vatandaşlar polise haber verdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kız farklı mezarların başında ağlıyor. İnsanları görünce karanlıkta kaybolan kız bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyor. Esrarengiz olay karşısında vatandaşlar polisi arayarak olayın aydınlatılması için yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gizemli kız polis ekipleri ve vatandaşların aramasına rağmen bir türlü bulunamadı.




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