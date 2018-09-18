Çorum'da minikler hem öğrendi hem eğlendi

Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ilkokul öğrencilerine Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri programında yer alan uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta yetkilileri tarafından, Ziya Gökalp İlk Öğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine verilen trafik eğitimi, Çorum Belediyesi tarafından okula yapılan trafik eğitim alanında verildi. Öğrenciler uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimini Çorum Belediyesi'nin okula hediye ettiği akülü arabayla yaptı. Öğrenciler, trafik kuralları başta olmak üzere, trafikte yayaların nasıl davranacağından, sürücülerin yayalara davranışlarına kadar birçok konuda eğitim aldılar. Yaya geçitleri ve üst geçitlerin kullanımı gösterildi. Öğrenciler, Çorum Belediyesi'ne kendilerine uygulamalı olarak trafik kuralları eğitiminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.