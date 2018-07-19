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19 Temmuz 2018 15:53

Çorum’da mülteciler meslek edinmek için kurs görüyor

Çorum’da yaşayan mültecilere yönelik İŞKUR destekli meslek kursları devam ediyor.

Çorum’da mülteciler meslek edinmek için kurs görüyor

19 Temmuz 2018 15:53


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Kadın Dış Giysileri (ceket-yelek-manto-kaban) dikimi kurs programında 20, el sanatları teknolojisi alanı dekoratif ahşap süsleme kurs programında 12 kursiyer meslek öğreniyor.


Halk Eğitim Merkezi’ndeki Kadın dış giysileri kursuna katılan kursiyerler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, düz dikiş, overlok, ütüleme ve leke çıkarma, kesim, giyimde süsleme, giyimde ölçülendirme, ilik-düğme, kadın ceket kalıbı, astarlı kadın ceket dikimi, kadın yelek kalıbı, kadın yelek dikimi, kadın manto-kaban kalıbı, kadın manto-kaban dikimi kurslarında eğitim alıyorlar.


Dekoratif ahşap süsleme kurs programına katılan kursiyerler ise ürün tasarımı, ahşap ürünün boyaya hazırlanması, ahşap ürünün boyanması, verniklenmesi ve süslenmesi eğitimleri alıyorlar.




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