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15 Eylül 2017 00:17

Çorum’da narkotimler sokağa indi

Çorum’da narkotik polisi sokağa indi.

Çorum’da narkotimler sokağa indi

15 Eylül 2017 00:17

Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı 70 personelden oluşan 12 ekip, dedektör köpeği ile birlikte umuma açık yerler, parklar ve araçlarda iki aşamalı operasyon gerçekleştirdi.


Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, narkotik köpeği "Zeus"ta uygulamaya katıldı. Ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı. Sokakta narkotimleri gören vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izledi. 450 şahısın sorgulandığı, 40 aracın arandığı uygulamada 8 araç trafikten men edilirken, 17 bin lira para cezası kesildi.


Narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor


Çorum’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında narkotimler sokak bazlı düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 2017 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 220 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, bu operasyonlarda 200 kilo esrar, 964 gram bonzai, 12 gram eroin, 2 bin 432 adet ecstasy ve çok sayıda kök kenevir ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.




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