Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 17:07

Çorum’da otobüs bekleyen yolculara klimalı durak

Çorum Belediyesi, vatandaşlara toplu taşımada konforlu hizmet sunmak için klimalı durak sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Çorum’da otobüs bekleyen yolculara klimalı durak

31 Mayıs 2018 17:07


Vatandaşların otobüs duraklarında beklerken yazın kavurucu sıcağında kışın ise soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için hayata geçirdiğimiz klimalı durak projesini yaygınlaşmaya devam ediyoruz diyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan,”Hemşehrilerimizin büyük beğenisi toplayan bu çalışmayı şehrimizin her bölgesine yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda daha önceden yaptığımız 21 klimalı durağa ilave olarak bu yıl İnönü Caddesi ile Akkent TOKİ’de bulunan Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu önündeki otobüs duraklarımızı klimalı durak haline getirdik. Yaptığımız bu çalışma ile klimalı durak sayımızı 23’e yükseltmiş olduk."dedi.


Klimalı durakların periyodik olarak temizliği yapıldığını kaydeden Turan Candan, "Ayrıca yolcuların güvenliği için duraklarımızda bulunan güvenlik kameraları ile klimalı duraklar 24 saat kontrol ediyoruz. Yeni duraklarımız hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç