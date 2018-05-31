Çorum’da otobüs bekleyen yolculara klimalı durak

Vatandaşların otobüs duraklarında beklerken yazın kavurucu sıcağında kışın ise soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için hayata geçirdiğimiz klimalı durak projesini yaygınlaşmaya devam ediyoruz diyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan,”Hemşehrilerimizin büyük beğenisi toplayan bu çalışmayı şehrimizin her bölgesine yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda daha önceden yaptığımız 21 klimalı durağa ilave olarak bu yıl İnönü Caddesi ile Akkent TOKİ’de bulunan Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu önündeki otobüs duraklarımızı klimalı durak haline getirdik. Yaptığımız bu çalışma ile klimalı durak sayımızı 23’e yükseltmiş olduk."dedi.

Klimalı durakların periyodik olarak temizliği yapıldığını kaydeden Turan Candan, "Ayrıca yolcuların güvenliği için duraklarımızda bulunan güvenlik kameraları ile klimalı duraklar 24 saat kontrol ediyoruz. Yeni duraklarımız hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.