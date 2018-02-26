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26 Şubat 2018 14:15

Çorum’da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

26 Şubat 2018 14:15


Kaza D-100 İstanbul, Samsun Karayolu üzerindeki Hacıhamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tosya istikametinden Osmancık ilçesi istikametine seyir halinde olan A.Ö.(46) yönetimindeki otomobil, Hacıhamza Köyü’ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi.


Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan, T.Ö.(1), Ş.Ö.(33), D.Ö.(37), H.Ö.(36), U.Ö.(4) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.




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