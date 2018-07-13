Çorum’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum’da sanayi esnaflarından Hasan Güler (53) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Şükriye Güler ve bir çocuk yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.