Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 23:36

Çorum’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

13 Temmuz 2018 23:36


Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum’da sanayi esnaflarından Hasan Güler (53) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Şükriye Güler ve bir çocuk yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç