Çorum’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T., yönetimindeki 34 RK 7632 plakalı otomobil, O.Ö. yönetimindeki 34 BAJ 026 plakalı otomobil Hacıhamza köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan S.T., Ş.T., D.T., R.Ö., Ş.Y., ve M.E.Y. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.