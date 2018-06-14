Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 14:45

Çorum’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 aileden toplam 8 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

14 Haziran 2018 14:45


Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T., yönetimindeki 34 RK 7632 plakalı otomobil, O.Ö. yönetimindeki 34 BAJ 026 plakalı otomobil Hacıhamza köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan S.T., Ş.T., D.T., R.Ö., Ş.Y., ve M.E.Y. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç