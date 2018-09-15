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Çorum'da park kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’da araç park etmek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Çorum'da araç park etmek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, işyerinin önüne tır park edilen İlhan Ö., tırı park eden Sebahattin S. ile oğlu Kemal S. ve Haydar K. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu İlhan Ö., iddialara göre darp edildi. Bu sırada iş yerinde bulunan ve babasının darp edildiğini gören Dinçer Ö., dükkandaki ekmek bıçağıyla Sebahattin S., oğlu Kemal S. ile arkadaşı Haydar K.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sebahattin S. kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürerken polis Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı.

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