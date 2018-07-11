Çorum’da psikososyal destek birimleri hizmete girdi

Psikososyal destek biriminde verilen hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, " Bu birimde hizmet veren

Psikologlar genel olarak bireylerin psikolojik gereksinimlerini ve sorunlarını saptar ve bunlara çözümler üretirler. Kişilere yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlarlar. Eğitim aldıkları alanlarda hizmet verirler. Bu kapsamda; çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri verirler. Çalışma alanlarına; sınav kaygısı, stresle başa çıkma, davranış sorunları, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, öfke kontrolü, akademik sorunlar, depresyon, yas ve kayıp, kaygı bozuklukları, fobiler, obezite ve yeme bozuklukları, bağımlılıklar vb. konular örnek olarak verilebilir. " dedi.

Çocuk Gelişimcilerin ise 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren, özel gereksinimleri olan, gelişimsel risk altında olan, korunmaya muhtaç olan kurumda yaşayan, çalışan, mülteci, suça itilmiş ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştiren, bu çocukların gelişimsel takip ve taramalarını yapan, ailelere danışmanlık veren meslek elemanları olduğunu belirterek, "Bu kapsamda özellikle 0-6 yaş arası arasındaki çocukların gelişim takipleri için tarama testleri uygular. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal konuşma becerilerinin yaşına uygun olup olmadığını tespit eder. Gelişimsel eksiklikler ya da gecikmelerde çocuğun gelişiminin nasıl destekleneceği konusunda danışmanlık, yönlendirmeler ve belli periyodlarda gelişimsel takip yapar. Yemek yeme, tuvalet alışkanlığı, oyun ve oyuncak seçimi, kitap önerileri, saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, yalan söyleme gibi çeşitli davranış problemlerine uygun hizmet sunar. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine özel eğitim alanında danışmanlık yapmaktadır "şeklinde konuştu.

Psikososyal destek biriminde hizmet veren Sosyal çalışmacılarında da toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirdiğini aktaran yetkili, " Sağlık hizmeti alan engelliler, kanser hastaları, ruhsal bozukluğu olanlar gibi dezavantajlı grupların ve yakınlarının; uyuşturucu bağımlıları ve yakınlarının şiddet, ihmal, istismar ve aile içi şiddet sosyal ve sosyoekonomik sorunlarına destek olur, aile danışmanlığı, aşk, evlilik, boşanma, gibi halkımızın çokça problem yaşadığı konularda, bireyin tekrar normal hayat standardını yakalamasında, kendi gücünün farkına varmasında ve sosyal işlevselliğinin sağlanması, korunması ve rehabilitasyonunda destek olmaktadır. İsteyen tüm vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden ihtiyaç duydukları konularda hizmet almak için Sağlıklı Hayat Merkezine başvurabilirler." ifadesini kullandı.