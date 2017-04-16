Çorum’da referandum kutlaması

Mevcut Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişiklik ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı referandum sonuçlarının ülke genelinde ‘Evet’ çıkmasının ardından bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk Bayrakları ile Hürriyet meydanında toplandı. Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

PTT binası önünde bulunan platforma çıkan AK Parti Çorum milletvekilleri Salim uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan halkı selamlayarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken Burada Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, şuanda Çorum ve Türkiye’nin diğer illeri ve mazlum milletlerin başkentleri ne kadar bu coşkuya ortak olmaya hakkı varsa bugün yas tutanlarında var olduğunu belirterek, “Kandil yas tutuyor. Pensilvanya yas tutuyor. CHP, HDP gibi yastalar. Aynı zamanda Berlin yasta, Büreksel yasta, Lahey yasta batı bütünüyle yasta. Çünkü onlar polis himayesinde PKK’lıları gezdirip hayır propagandası yaptırıyor ama sizin milletin seçtiği insanları diplomatik dokunulmazlığı insanların ülkelerine girmelerine kendi milletiyle buluşmasına asla izin vermiyorlardı. Şimdi onlarda yastalar. Bugünki sonucu hayırı önde gösteren anket sonuçlarını sol kroşeyle 7.80 uzattığınız gibi Avrupa’yı da Amerika’yı da uzattınız şimdi. Muhtemelen Çorum beşlisiyle serum alarak kendilerine gelmeye çalışıyorlardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ise, Çorum ve Türkiye’nin tarih yazdığını dile getirerek, “AK Parti’nin ak yoldaşları aldığımız kesin sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız dünya lideri olmak için yola çıktı sizin sayenizde bir kez daha arkasında durdunuz. Bir kez daha beraber oldunuz. Birkez daha hem Çorum’u hem Türkiye’yi şahlandırdınız. Helal olsun. Bu başarı sizlerin” diye konuştu.

15 Temmuz’un bir daha yaşanması için pusuda bekleyen fırsat kollayan plan yapan mihrakların tarihin çöplüğe süpürüldüğünü dile getiren MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, “Türk milleti 15 Temmuz’da devletin, milletin, cumhuriyetin Türklüğün bekasını hedef alanlara 16 Nisan’da tarihi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Evet oyları Avrupa’ya kapak haçlıya tokat olmuştur” dedi.