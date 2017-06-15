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15 Haziran 2017 17:50

Çorum’da Şehit mezarları bakıma alınıyor

Çorum İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından başta Şehitlik olmak üzere il genelindeki tüm şehitlerin mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı.

Çorum’da Şehit mezarları bakıma alınıyor

15 Haziran 2017 17:50


Milli Savunma Bakanlığı’nın yazısıyla Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Şehitlik Yönetmeliği’ne göre, Çorum Şehitlik Mezarlığı İl Özel İdaresi’ne devredildi. Bunun üzerine Vali Necmeddin Kılıç’ın da talimatıyla merkez ve ilçelerde bulunan şehitliklerde çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve İl Özel İdaresinde görevli inşaat mühendisi Emre Sezer, Çorum şehitliğinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik Vali Necmeddin Kılıç’ın direktifleri doğrultusunda şehitlikte Özel İdaresi aracılığı ile çalışmalar yapıldığını belirtti.


Şehitliklerin bakımlarının İl Özel İdareleri’ne devredildiğini hatırlatan inşaat mühendisi Emre Sezer ise, şehitliklerde yapılacak çalışmalarla ilgili 2 milyon 254 bin 759 TL bütçe oluşturulduğunu kaydetti. Sezer, köylerde bulunan tüm şehit mezarlarının da yenileneceğini sözlerine ekledi.




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