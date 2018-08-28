Çorum’da sokak hayvanları klima ile serinliyor

Bahabey Çamlığı’nda Veteriner İşleri bünyesinde 2007 yılında oluşturulan sahipsiz sokak hayvanları geçici bakımevi’nde, sahipsiz hayvanların bakımı ve tedavileri yapılıyor. Tedavi süresince de hayvanlar klimalı konteynırlarda kalıyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını yılın 365 günü, 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Çorum Belediyesi olarak 2007 yılından bu yana birçok sokak hayvanını sahiplendirdik. Bu hayvanların yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı konteyner barınaklar oluşturduk. Belki bu Türkiye ’de ilk ve tektir. Bu barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse oda içerisinde durabiliyor. Bu barınaklar özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor. Barınağımızı isteyen herkes sabah 8’den akşam 5’e kadar ziyaret edebilir. Barınağımızda tedavileri devam eden kedi ve köpeklerin yanı sıra birçok hayvanda yer alıyor. Bu hayvanlardan sadece kedi ve köpeği sahiplendiriyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 94 köpek sahiplendirdik” dedi.

Belediye Başkanı Gül, “Barınağımızda sadece kedi ve köpeklerin yer almıyor. Yaralanan yaban hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedavisi biten hayvanları yeniden doğal hayatlarına bırakıyoruz. Şuanda barınağımızda tedavileri devam eden yabani kuşların yanı sıra yavru karacalar var. Bu hayvanlarımız sağlığına kavuşur kavuşmaz doğal hayatlarına salıvereceğiz” şeklinde konuştu.

’Aileleri bekliyoruz’

Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı’nda onlarca çeşit hayvanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Hayvan barınağımızın bir kısmını ailelerin gelip dolaşabileceği küçük bir hayvanat bahçesine çevirdik. Burada tavşanların yanı sıra tavus kuşu, güvercin, karaca, ördek, kaz, hindi, şahin, İran tavuğu, leylek, koyun, eşek gibi hayvanlar bulunuyor. Piknik için Bahabey Çamlığına gelen aileler, hayvan barınağımıza gelen aileler çocukları ile birlikte gönül rahatlığı ile barınağımızı gezebilirler. Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde barınağımız halkımıza açık” ifadelerini kullandı.