Çorum'da sürücü ve yolculara ahilik leblebisi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Esnaf Oda Başkanları sürücü ve yolculara leblebi ikramında bulundular.

Sungurlu Esnaf Oda Başkanları Ankara-Çorum karayolu üzerindeki sanayi kavşağında Çorum istikametine giden sürücüleri durdurarak Ahilik haftası ile ilgili Leblebi ikramı ile birlikte Çorum ve Sungurlu Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verdiler.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı ve Madeni Sanatkarlar ve Benzeri Odalar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, sürücülere Ahilik haftası ile ilgili Leblebi ikramında bulunarak, kazasız bir yolculuklar dilediler.

Esnaf Oda Başkanları yaptıkları açıklamada, “Esnaf Odaları olarak amacımız, esnaf ve sanatkarımıza bu ve buna benzer günleri sık sık yaşatmak ve hatırlatmaktır. Bu vesile ile başta Ahilik kavramının mimarı Ahi Evran ve ahrete göç etmiş tüm esnaf büyüklerimizi rahmetle yad ediyor. Bütün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik haftasını, en derin saygılarımızla tebrik ediyoruz” dediler.