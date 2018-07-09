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09 Temmuz 2018 15:16

Çorum’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor.

Çorum’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

09 Temmuz 2018 15:16

Termometreler ilçe merkezinde 41 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın etti.


Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sıcaklık Sungurlu’da etkisini gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise soluğu park ve gölgelik alanlarda aldı. Çocuklar ise serinlemek için süs havuzlarına girdi.


Serinlemek için parka gelen bir vatandaş, “Hava çok sıcak, serinlemek için geldik. Sungurlu malum yanıyor. Her hafta bizde buraya serinlemeye geliyoruz” dedi.


Yeşil alanlara akın eden yaşlılar, ağaçların gölgesinde uyuyarak zaman geçirdi. Çocuklar ise girdikleri süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.




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