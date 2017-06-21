Çorum’da trafik denetimleri drone ile yapılacak

Bayram süresince ayrıca sivil ihbarlı denetimler yapılarak karayolu üzerinde emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonu kullanan sürücüler güzergâhta bulunan resmi ekipler tarafından durdurularak gerekli işlemler uygulanacak.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi için bayram süresi boyunca gece 73 ayrı Trafik ekibi ve 146 Trafik personeli ile gündüz ise 92 Trafik Motorize ekibi ve 214 Trafik Polisi ile denetimlerini sıklaştıracak ayrıca resmi ve sivil radar araçları ile hız denetimleri yapılacaktır. Denetimler, kazaların yoğunlaştığı bölgelerde artırılacak olup gerekirse 5 - 10 kilometrede resmi ve sivil ekipler vasıtası ile görev alınacaktır. Yapılacak tüm denetimlerde özellikle ön ve arkada emniyet kemeri kullanımı üzerine hassas olunacak kurallara uymayan sürücülere gerekli idari işlem yapılacaktır.

Yapılacak denetim hizmetlerinde Emniyet Kemeri kullanımının önemi hakkında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince son derece hassas davranılıp, sürücüleri bilgilendireceklerdir” ifadelerine yer verildi.