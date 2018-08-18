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18 Ağustos 2018 16:24

Çorum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çeltiközü köyü yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

18 Ağustos 2018 16:24


Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu üzerinde Çeltiközü köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan O.E. yönetimindeki 34 GG 5617 plakalı araç, Çeltiközü mevkiine geldiğinde yolun karşı şeridine geçmek için manevra yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde olan Ö.P. yönetimindeki 34 NG 0324 plakalı araçla çarpıştı.


Kazada 34 GG 5617 plakalı araç içerisinde bulunan N.D. ve H.T.E. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan N.D. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen H.T.E. ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazanın ardından kaza mahalline olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanırken kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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