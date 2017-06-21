Çorum’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 34 DFG 44 plakalı minibüs, Sungurlu Ankara karayolu 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sonrasında refüjde yan yatan minibüste bulunan Şeref Karaderili, Berat Karaderili, Nusel Karaderili ve Gülsüm Karaderili yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.