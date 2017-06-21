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21 Haziran 2017 16:48

Çorum’da trafik kazası: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum’da trafik kazası: 4 yaralı

21 Haziran 2017 16:48


Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 34 DFG 44 plakalı minibüs, Sungurlu Ankara karayolu 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sonrasında refüjde yan yatan minibüste bulunan Şeref Karaderili, Berat Karaderili, Nusel Karaderili ve Gülsüm Karaderili yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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