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18 Haziran 2018 17:05

Çorum’da trafik kazası: 9 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Çorum’da trafik kazası: 9 yaralı

18 Haziran 2018 17:05


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Çorum’da Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hasan Kaya yönetimindeki 61 KP 783 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve kavşaktan dönmeye çalışan Ayşegül Ersözoğlu (44) yönetimindeki 52 RC 616 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ayşegül Ersözoğlu ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaya (32), Mustafa Kaya (13), Uğur Kaya (6), Emine Ersözoğlu (69), Meryem Çalış (70), Zeynep Ebrar Çalış (28), Hasan Eymen çalış (4) ve Elif Zehra Çalış (5) yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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