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26 Temmuz 2018 17:42

Çorum’da TYP kura çekimleri yapıldı

Çorum’da İşkur tarafından yapılan 315 kişilik iş ilanına bin 217 kişi başvurdu.

Çorum’da TYP kura çekimleri yapıldı

26 Temmuz 2018 17:42


Toplum yararına programlar kapsamında Çorum Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğünde çalıştırılacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi bugün Şehit Emin Güner Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.


Çorum Belediyesinde çalıştırılmak üzere 115, İl Özel İdaresinde çalıştırılmak üzere 100, Orman İşletme Müdürlüğünde ve Osmancık İlçe Orman İşletmesinde çalıştırılmak üzere toplam 100 kişi için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.


Bin 217 kişinin başvurduğu toplum yararına program için kura çekimi sonucunda ismi kurada ismi çıkan kişiler işkur ve ilgili kurumlar arasında imzalan protokol gereği 01.08.2018- 21.12.2018 tarihleri arasında yaklaşık 5 ay istihdam edilecek.




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