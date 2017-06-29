Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, uyuşturucu ile mücadelenin ne tek başına halk sağlığı sorunu nede tek başına bir asayiş sorunu olduğunu söyledi.

Uyuşturucu bağımlılığının toplumun bütün bireylerini ilgilendiren ve önlem alınmadığında da önemli bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Barış, “İnanışı, yaşayış biçimi, sosyal çevresi, ekonomik düzeyi ne olursa olsun hiç kimse bu bağımlığın vermiş olduğu zararlardan kurtulma konusunda güvence altında değil. Toplumun hiçbir kesimi birgün bu illetin kendi çocuklarına bulaşması konusunda güvence altında değil. Uyuşturucu ile mücadele de etkili iki faktör var. Birincisi aile ikinci okul. Bıraktığınız en küçük boşluğu doldurmak üzere binlerce gayrı meşru argüman var” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, dağılmış ailelerde uyuşturucu kullanımı daha fazla olduğuna dikkat çekerek, bu noktada aile ve sosyal politikalar camiasına büyük iş düştüğüne dikkat çekti. Uyuşturucu ile mücadele de güvenlik güçlerinin başarılı işler yaptığının altını çizen Ceylan, geçiş güzergahında bulunan Çorum’da uyuşturucu ile mücadele konusunda polis ve jandarmanın gayretli ve özverili çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Hitit Üniversitesi bünyesinde uyuşturucu ile mücadele merkezi birimi kurulacağını ve bunun için YÖK’ten onay çıktığını açıklayan Milletvekili Ceylan, “Üniversitemizde uyuşturucu ile mücadele birimi kuruluyor. Önemli olan başlamadan tedbir almak onun için de üniversitemiz taşın altına elini koyacak. Üniversitemizin yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Necmeddin Kılıç da, “Artık topyekun her beraber el ele uyuşturucuyla karşı ayağa kalkmak, yeter artık demek, dur demek mecburiyetindeyiz” dedi.

Uyuşturucuya alıştırılan tüm bireylerin 15 yaşının altında olduğuna dikkat çeken Vali Kılıç, gençlerin henüz farkına varamadan, seçemeden, reşit olmadan uyuşturucuya alıştırıldığını, akıl baliğ olduklarında da bu bağımlılığın pençesinden kurtulamadıklarının altını çizdi.

Uyuşturucu terörü ile mücadelenin her birey milli bir vazife olduğunu vurgulayan Necmeddin Kılıç, “Her birimizin yapacakları var. Elimizden bir şey geliyor da yapmıyorsak bir savaştan kaçmış gibi harp kaçağı gibiyiz. Elimizde bir şey varda yapıyorsak hudutta nöbet bekleyen asker kadar kutsalız. Uyuşturucu evlatlarımıza ne yapıyor, torunlarımıza ne yapabilir bunu düşünmemiz lazım. Ortaokul kapılarında bonzai satan aşağılıklar, onların aşağılık patronları, onların üzerindeki egemen güçler terörle ve darbe ile zarar veremedikleri bu ülkeye uyuşturucu ile zarar vermek istiyor. Artık fark etmeliyiz. Milli bir görev, vatan görevi, bir beka görevi var. 14 yaşındaki sabilere bonzai satmak isteyen adamı görüp de benim polisime ihbar etmek isteyen kendi halini düşünsün. Görüp de haber vermemek ihanettir” şeklinde konuştu.