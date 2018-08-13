Çorumda vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

ABD ile yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemesi üzerine vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. ABD’ye sert tepki gösteren vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çevirdi.

Osman Gündoğan adlı bir vatandaş, Amerika’nın gözünün önüne bakmasını isteyerek, “Biz Osmanlı torunlarıyız. Gözünün önüne bak. Kapının önüne tanklar inecek. Yapmayın bunu yapmayın. Nedir bu ne. Allah yardım etsin. Allah yardımcımız olsun. Tehlikedeyiz. Amerika kendine gel kendine” diye tepkisini dile getirdi.