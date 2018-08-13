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13 Ağustos 2018 17:26

Çorumda vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Çorum’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, serbest piyasalarda dolar kurunun 6 TL’nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrı üzerine ellerindeki dövizleri bozdurmak için seferber oldu.

Çorumda vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

13 Ağustos 2018 17:26


ABD ile yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemesi üzerine vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. ABD’ye sert tepki gösteren vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çevirdi.


Osman Gündoğan adlı bir vatandaş, Amerika’nın gözünün önüne bakmasını isteyerek, “Biz Osmanlı torunlarıyız. Gözünün önüne bak. Kapının önüne tanklar inecek. Yapmayın bunu yapmayın. Nedir bu ne. Allah yardım etsin. Allah yardımcımız olsun. Tehlikedeyiz. Amerika kendine gel kendine” diye tepkisini dile getirdi.




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