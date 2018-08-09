Çorum’da vektörel mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün mücavir alan sınırları içerisindeki tüm cadde, sokak ve konteynırlarda karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı vektörel mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Belediye olarak Çorum’un her şeyden önce daha temiz ve yaşanılır bir şehir olması için gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda katı atık bertaraf tesisi gibi çok önemli bir yatırım yaptık. Bunun yanı sıra şehrimizde ve mücavir alan sınırları içerisinde haftanın yedi günü vektörle mücadele ediyoruz. Vektörel mücadele araçlarımızda araç takip sistemi takılı. Araçların hangi cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını anlık olarak takip ediyoruz" dedi.

Başkan Gül, vatandaşların kurban bayramını rahat bir şekilde geçirebilmeleri için merkeze bağlı 41 köyde de vektörle mücadele çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

’Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz’

Vektörle mücadele konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, "Halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadelemizde vatandaşlarımızdan evsel atıklarını açık halde boş alanlara atmak yerine poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynırlara atmalarını ve çöp konteynırlarının kapaklarını kapalı tutmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Gül, hayvansal atık üreten kişi ve işletmelerden de bu atıkların önlemini almadan çevreye dökmemeleri konusunda duyarlılık beklediklerini, vektörle mücadele konusunda kararlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.