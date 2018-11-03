Çorum'da yabancı uyruklu genç kız bıçaklandı

Çorum'da yabancı uyruklu genç bir kız bıçaklandı.

Olay, Yeniyol mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi 4. Sokak üzerinde yürüyen yabancı uyruklu Nada I.B. adlı genç kız iddialara göre bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı B.İ. tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandığı öğrenilen talihsiz kız ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan B.İ.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde bir bıçak bulundu. Bir iş hanının önünde bulunan bıçak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.