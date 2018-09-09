Çorum’da yangın: 2 ev kül oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Veletler köyünde Ömer K.’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler Hasan K.’ya ait eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Daha sonra Bayat, Oğuzlar ve Çorum belediyesine ait itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında her iki ev tamamen yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.