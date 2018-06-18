Çorum’da yapımı tamamlanan yeni hayvan pazarı açıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, birim müdürleri ve teknik personel birlikte yeni hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı esnaftan gelen talepleri tek tek dinleyerek eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Ahmet Yabacıoğlu, “Belediyemiz, zabıta, güvenlik elemanları, Veteriner işleri Müdürlüğü personeli ve diğer tüm imkanlarımızla halkımıza yeri açtığımız hayvan pazarında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için sabah 06.00’dan itibaren hazır bulunduk. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızda gerekli desteği vererek bizlere yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. İlk günlerde aksamalardan ve eksikliklerimizde dolayı bizi mazur gören esnafımıza teşekkür ediyor. Vatandaşlarımızın da söylediği gibi Türkiye’nin bir numarası olmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Yeni Hayvan Pazarı esnafı yeni ortam ve sunulan imkânlardan memnuniyetlerini ifade ettiler. Esnaf, pazara giren araçların dezenfekte sisteminden geçerek Pazar alanına giriş yaptıklarını, yağmurlu ve sıcak havalarda sıkıntı yaşanmaması için kapalı alanlarının yapıldığını söyledi. Bunların yanında yeni hayvan Pazarında sosyal alanların bulunduğunu söyleyen esnaf, Kafeterya, çay ocağı, lokanta gibi sosyal alanlar oldukça hijyenik bir şekilde hazırlanmış. Böyle modern bir hayvan pazarını şehrimize kazandıran Çorum Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.