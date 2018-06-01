Çorum’da yeni halk otobüsleri Temmuz ayında hizmete girecek

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 2008 yılında hizmete alınan ve modern toplu taşımacılık standartlarının gerisinde kalan mevcut otobüslerin Temmuz ayından itibaren kullanılmayacağını ifade etti.

Ulaşımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Turhan Candan, toplu taşıma ile ilgili ihale ve sözleşme süreçlerini geride bıraktıklarını, Çorum’un cadde ve sokaklarında Temmuz ayından itibaren yeni otobüslerin vatandaşlara ulaşım hizmeti vereceğini belirtti.

Turan Candan, “Klimalı, engelli rampalı, telefon şarj fonksiyonlu ergonomik otobüslerimizin rengini düzenlemiş olduğumuz anket çalışması ile halkımız belirlemişti. Çağın ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin tercihleri ile belirlenen otobüslerimiz katılımcı belediyeciliğin en önemli göstergelerindendir biri. 2018-2028 yılları arasını kapsayan toplu taşıma ihalemizi alan firmanın herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmadan sözleşmedeki şartları yerine getireceğine ve taahhüt edilen tarihte büyük değişimi hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yeni güzergâhları belirleme hususundaki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni otobüs, yeni güzergâh, yepyeni hizmet anlayışı ile toplu taşımanın hemşehrilerimizin memnuniyet seviyesini zirveye taşımasını hedefliyoruz diye konuştu.